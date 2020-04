Spadafora: “la ripresa della stagione? Spero di mantenere la data del 4 maggio” [VIDEO] (Di giovedì 16 aprile 2020) “La data che ho sempre indicato, quella del 4 maggio, è da confermare, quando avremo la certezza che sarà possibile. Ma è una data che Spero di poter mantenere, ma rigorosamente ed esclusivamente per allenamenti a porte chiuse”. Sono le dichiarazioni attraverso un VIDEO su Facebook da parte del ministro dello Sport Vincenzo Spadafora che ha parlato della ripresa della stagione. “Ora dobbiamo creare protocolli per mettere in sicurezza tutti gli sport, anche in contesti e luoghi dove lo spazio è poco. Dobbiamo inventarci delle formule per contemplare le esigenze sacrosante della sicurezza e poter riprendere la pratica sportiva”. “Le prossime settimane saranno fondamentali per capire come evolve la situazione sanitaria e capire come, se e quando potremo riaprire le competizioni sportive di ogni livello. Intanto, la mia ... Leggi su calcioweb.eu Coronavirus - Spadafora : “La ripresa delle sedute di allenamento non deve avvenire prima del 4 maggio”

