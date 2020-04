Rezza cambia idea: il campionato può ripartire tra un mese, ma “blindato” (Di giovedì 16 aprile 2020) Aveva detto che avrebbe dato parere negativo. Il fuoco delle polemiche e delle pressioni l’ha infine portato a riconsiderare la ripartenza del campionato con meno ostracismo. Giovanni Rezza, il direttore del Dipartimento di Malattie Infettive dell’Istituto superiore di sanità, è intervenuto a Sky Tg24, confermando che “oggi il campionato non può ripartire, ma tra un mese si può, certamente a porte chiuse con misure rigide e rigorose”. Secondo Rezza, che in un primo momento aveva detto che non ci sono ancora le condizioni per tornare in campo, “ogni apertura comporta un minimo di rischio: va reso bassissimo questo rischio e andrebbero prese misure molto rigide. Non sta a me decidere, sarà la politica a farlo. La Figc sta già pensando alle istruzioni su misure molto rigorose per ridurre al minimo il rischio per ... Leggi su ilnapolista Viminale fa chiarezza sulla circolare inviata ai prefetti : “Regole sugli spostamenti non cambiano”

