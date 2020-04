Pratola Serra | il Pd chiede la sospensione della Tari

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 16 aprile 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoRiceviamo e pubblichiamo la nota del Pd di. “In linea con la politica nazionale e regionale di sgravare i cittadini da oneri e adempimenti fiscali e tribu, come Circolo PD “Moro-Berliguer” dichiediamo all’Amministrazione comunale didi sospendere – come già fatto per Cosap e Icp a beneficio dei commercianti – il pagamento, la cui scadenza, fissata dalla giunta lo scorso 30 marzo, è prevista per il prossimo 30 aprile e quindi in una fase che vieta spostamenti dalle abitazioni per ragioni diverse da quelle previste dal Governo. Oltre che di un aggravio quantomai oneroso in questo momento difficile per le economie familiari, si tratterebbe di un adempimento che costringerebbe almeno un componente di circa 1700 famiglie a spostarsi per ...