Mkhitaryan svela | «Era il mio sogno imparare l’italiano»

Leggi su calcionews24

(Di giovedì 16 aprile 2020) Henrikhha parlato durante il programma Eurotour sull’emittente russa MatchTV: queste le parole dell’armeno Henrikcha parlato durante il programma Eurotour sull’emittente russa MatchTV. Queste le dichiarazioni riportate da vocegiallorossa.com. ITALIANO – «Hanno detto che avrei dovuto rilasciare un’intervista in italiano. Ho risposto che era troppo presto per me, perché avevo promesso di rilasciare un’intervista a fine stagione, e non alla fine della prima metà del campionato. Ho sempre sognato dil’italiano o lo spagnolo. Conosco l’armeno, il russo, l’inglese, il francese, un po ‘di tedesco e l’italiano, il portoghese l’ho già dimenticato». SELFIE – «Posto più insolito dove me l’hanno chiesto? Probabilmente a casa. Non appena ...