Luis Sepúlveda, delicato come un gatto, veloce come una gabbianella, volato via (Di giovedì 16 aprile 2020) Zorba e Bubulina sono due micie,Diderot è un gatto, Fortunata e Kengah sono delle gabbianelle, Luis Sepulveda è riuscito a volare via per sempre come una di loro il 16 aprile del 2020, lui un umano scrittore, giornalista, sceneggiatore, poeta, regista e attivista.Un romanzo anche la sua vita,4 ottobre 1949, fin dalla nascita, d'amore... "Nacque in una camera d'albergo mentre i suoi genitori fuggivano a seguito di una denuncia – sempre per motivi politici – contro suo padre (...) - Tribuna Libera / Cile, Morte, Scrittore, Resistenza Leggi su feedproxy.google Sepúlveda è stato un vero ‘guerriero dell’arcobaleno’. Buon vento - Luís!

Romina Power - triste addio a Luis Sepulveda/ "Tra i preferiti di mia figlia Ylenia"

Chi era Luis Sepulveda : il grandissimo scrittore e poeta cileno - scomparso (Di giovedì 16 aprile 2020) Zorba e Bubulina sono due micie,Diderot è un, Fortunata e Kengah sono delle gabbianelle,Sepulveda è riuscito a volare via per sempreuna di loro il 16 aprile del 2020, lui un umano scrittore, giornalista, sceneggiatore, poeta, regista e attivista.Un romanzo anche la sua vita,4 ottobre 1949, fin dalla nascita, d'amore... "Nacque in una camera d'albergo mentre i suoi genitori fuggivano a seguito di una denuncia – sempre per motivi politici – contro suo padre (...) - Tribuna Libera / Cile, Morte, Scrittore, Resistenza

repubblica : ??È morto Luis Sepulveda, lo scrittore cileno ucciso dal coronavirus - RaiTre : 'La lettura è la forma migliore per confrontarsi con il mondo. Ti arma di qualcosa, ti fa bene, ti rende più libero… - caritas_milano : 'È molto facile accettare e amare chi è uguale a noi, ma con qualcuno che è diverso è molto difficile, e tu ci hai … - ribelle0 : RT @LuciaTassan: ..... che la via più breve tra due punti è il giro che li unisce in un abbraccio sorpreso. Luis Sepúlveda?? RIP?? #Giorni… - Alex_Bruzzi1975 : RT @caritas_milano: 'È molto facile accettare e amare chi è uguale a noi, ma con qualcuno che è diverso è molto difficile, e tu ci hai aiut… -

Ultime Notizie dalla rete : Luis Sepúlveda