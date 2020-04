Lombardia, consegnati 3,6 milioni di mascherine: saranno distribuite gratis da comuni e edicole (Di giovedì 16 aprile 2020) La protezione civile lombarda ha consegnato un carico di 3,6 milioni di mascherine, che saranno distribuite gratis nei comuni e nelle edicole. Circa 400mila dispositivi sono dedicati alla città di Milano, uno dei centri dove la diffusione del coronavirus è ancora molto estesa. Di questi, 100mila saranno disponibili nelle edicole. In Lombardia un'ordinanza del governatore Attilio Fontana vieta di uscire di casa senza la mascherina o una sciarpa che copra naso e bocca. Leggi su fanpage (Di giovedì 16 aprile 2020) La protezione civile lombarda ha consegnato un carico di 3,6di, cheneie nelle edicole. Circa 400mila dispositivi sono dedicati alla città di Milano, uno dei centri dove la diffusione del coronavirus è ancora molto estesa. Di questi, 100miladisponibili nelle edicole. Inun'ordinanza del governatore Attilio Fontana vieta di uscire di casa senza la mascherina o una sciarpa che copra naso e bocca.

