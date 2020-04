Lentiggini finte e come realizzarle con il makeup per un effetto naturale (Di giovedì 16 aprile 2020) Chi non le ha le vuole e chi le ha, spesso, non le sopporta. Le Lentiggini, o le efelidi che compaiono con il primo sole, sono però ormai diventate un vero punto di forza, che rende particolare ogni viso o, meglio, ogni makeup. Sì, perché ormai sui social si vedono sempre di più volti ricoperti di Lentiggini, su tutto il viso o su parte di esso, sia che siano naturali, filtri per rendere più belle le foto o makeup. Realizzare le Lentiggini con il trucco, infatti, non è poi così difficile e con i giusti strumenti e tecniche è davvero molto semplice ottenere un effetto realistico, che si rimuove con lo struccante o che va via dopo qualche lavaggio in più. Il metodo più semplice è quello di utilizzare un ombretto o una pomata per sopracciglia Il modo più semplice ed economico per realizzare le Lentiggini ... Leggi su dilei Alessia Marcuzzi - il suo segreto beauty sono le lentiggini finte : in quarantena rivela come farle (Di giovedì 16 aprile 2020) Chi non le ha le vuole e chi le ha, spesso, non le sopporta. Le, o le efelidi che compaiono con il primo sole, sono però ormai diventate un vero punto di forza, che rende particolare ogni viso o, meglio, ogni. Sì, perché ormai sui social si vedono sempre di più volti ricoperti di, su tutto il viso o su parte di esso, sia che siano naturali, filtri per rendere più belle le foto o. Realizzare lecon il trucco, infatti, non è poi così difficile e con i giusti strumenti e tecniche è davvero molto semplice ottenere unrealistico, che si rimuove con lo struccante o che va via dopo qualche lavaggio in più. Il metodo più semplice è quello di utilizzare un ombretto o una pomata per sopracciglia Il modo più semplice ed economico per realizzare le...

