La strage silenziosa di anziani nelle rsa della Regione rossa

Leggi su ilgiornale

(Di giovedì 16 aprile 2020) Costanza Tosi Si moltiplicano i numeri deglipositivi al coronavirusRsaToscana dove, dall'inizio dell'epidemia si contano già 159 morticase di cura Non si arresta la corsa del virus nei centri per. I contagi aumentano giorno dopo giorno. Si moltiplicando i decessi e sembra di assistere ad unache rischia di portarsi via una fetta di popolazione innocente. Quella degli over 70. Inermi davanti a tutto questo. Innocenti come tutte le vittime del Covid19. Dopo l’ecatombe milanese la minaccia arriva anche in Toscana, dove oggi sono 149 i morticase di cura e più di mille i contagi. Numeri, distribuiti su tutta la, che conta 332 Rsa attive su tutto il territorio. Dai primi di marzo lasi era aggiornata con nuove disposizioni, sulla base dei decreti nazionali. Tutto blindato. Era questa la regola ...