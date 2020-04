Gli anestesisti rilanciano Ora contratti ai giovani e più terapie intensive

Leggi su ilgiornale

(Di giovedì 16 aprile 2020) Maria Sorbi I medici lanciano un appello alle istituzioni. "Questa emergenza sia l'inizio della svolta" Sono stati in prima linea per un mese e mezzo lavorando a testa bassa, facendo i conti con reparti sempre troppo piccoli per accogliere lo tsunami di ricoveri e con ossigeno e respiratori che non bastavano mai per tutti. Ora glipresentano il conto al Governo. Con uno scopo: quello che è successo non deve accadere mai;, non così. Non con un numero di letti in terapia intensiva insufficiente, né con glimal distribuiti e mal sostituiti negli ospedali. La Siaarti (società italiana di anestesia, analgesia, rianimazione e terapia intensiva) e l'Aaroi-Emac (associazionerianimatori ospedalieri) lanciano un appello alle istituzioni. Richiesta numero uno: un aumento dei posti in terapia intensiva fra il 35 ...