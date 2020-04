Elisa De Panicis Instagram | il micro costume è sgambatissimo | «Ecco il paradiso!»

Leggi su urbanpost

(Di giovedì 16 aprile 2020) La bellissimaDeha mosso i suoi primi passi nel mondo dello spettacolo in Spagna, partecipando a diversi programmi. La showgirl, invece, ha conquistato il cuore degli italiani con la sua partecipazione al reality di Canale 5, Grande Fratello Vip. Inoltre l’ex gieffina è anche una nota influencer. Il profilodiDeconta ben un milione di followers, che ogni giorno si lasciano incantare dalla sua straordinaria bellezza. Poche ore fa la ragazza ha postato una sua foto decisamente sensuale. Ildiè talmente sgambato da lasciare poco spazio all’immaginazione dei fan. In pochissimo tempo il suo ultimo post è stato invaso da numerosi like e commenti. Leggi anche –> Francesco Totti e Fabio Cannavaro esilarante diretta su: la battuta su BuffonDe: il...