EasyJet pronta a ripartire | grandi manovre a Capodichino

Leggi su ildenaro

(Di giovedì 16 aprile 2020)anche in Italia, dove è “la prima compagnia in diversi scali, come a Napoli, Venezia, Milano Malpensa e Olbia”. Lo afferma Lorenzo Lagorio, numero uno del vettore nel nostro Paese, che sottolinea come “la fase 2 inizierà quando le restrizioni saranno rimosse e immaginiamo una prima fase della ripresa in cui sarà attivo solo il traffico domestico”. “Quando si parla di trasporto aereo in Italia – spiega – è importante sottolineare cheè uno dei principali operatori e l’anno scorso ha trasportato 20 milioni di passeggeri italiani”. “Siamo la prima compagnia a Napoli, Venezia, Malpensa e a Olbia, trasportiamo turisti al Sud e in Italia ci sentiamo a casa”, sottolinea. “I vari Governi – prosegue – sono concentrati nel tutelare le ...