‘Downton Abbey’ | trama | cast e tutte le curiosità

trama: Ambientata nella fittizia Downton Abbey, tenuta di campagna nello Yorkshire del Contee della Contessa di Grantham, la serie segue le vite dell'aristocratica famiglia Crawley e dei loro servitori a partire dal 15 aprile 1912, data di affondamento del RMS Titanic. Alla notizia della tragedia, la famiglia Crawley è sconvolta nell'apprendere che il cugino del conte, James Crawley, e suo figlio Patrick, erede della loro proprietà, nonché della cospicua dote della Contessa Cora, sono deceduti nel naufragio. Nuovo beneficiario diventa il giovane Matthew, cugino di terzo grado della famiglia e avvocato a Manchester. I Crawley, soprattutto la Contessa Madre Violet, inorridiscono al pensiero che ad una persona "che lavora" – senza la minima intenzione di adattarsi alla vita aristocratica da ...

camillaaventura : downton abbey stagione 3 episodio 1 abbraccio tra maggie smith e shirley maclaine: ICONIC - One_Moon_To_Us : Ho appena finito di vedere Downton Abbey! #tvtime - YoYoSketch : Me he empezado Downton Abbey uwu)/?? - lindaepinta_ : Entrata in un tunnel chiamato Downton Abbey - shesliterature : Sto adorando tutto di Downton Abbey, TUTTO ?? -

