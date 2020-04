Amici 19 | Nicolai insulta la Celentano | Ma quale mer**a?

Leggi su solodonna

(Di giovedì 16 aprile 2020) Dopo la conclusione di19 condotta da Maria De Filippi, la polemica traGorodiskii e Alessandracontinua tra insulti e offeseGorodiskii, protagonista dell’ultima edizione di19, continua ad attirare l’attenzione dei media: non tanto per le sue doti da ballerino, ma per la continua polemica e ricerca dello scontro voluta con Alessandra, maestra di danza classica nella scuola di Maria De Filippi.attaccaArticolo completo:19:la, Ma? dal blog SoloDonna