Allergie di stagione | come combatterle? Ecco alcuni alimenti utili

Le Allergie di stagione possono essere una vera e propria scocciatura, ma alcuni alimenti possono aiutarci: Ecco quali sono Donna con fazzoletto, Fonte foto: PixabayIn questo periodo dell'anno molti di noi soffriamo delle cosiddette Allergie di stagione. Queste possono essere un vero problema, ma oltre alla cura prescritta dal nostro medico possiamo aiutarci con alcuni alimenti: Ecco quali sono. Il primo alimento che possiamo usare è l'aglio. Questo può essere davvero utile per disinfettare le vie respiratorie ed è molto ricco di battericidi. L'aglio al suo interno contiene diverse vitamine tra cui A, C e B e può essere assunto mediante un decotto oppure come infuso. Anche le carote possono essere un vero e proprio toccasana per i il nostro sistema respiratorio in quanto questa verdura aiuta a proteggere le ...

