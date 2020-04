Accordo tra Sala e il prof. Galli per primi test sierologici a Milano: ma il Sacco si dissocia (Di giovedì 16 aprile 2020) Dopo l’annuncio di ieri del sindaco Sala sui 4.000 test sierologici in programma nei prossimi giorni per i dipendenti Atm in Accordo con il professor Massimo Galli, l’Asst Fatebenefratelli Sacco ha fatto sapere di non aver ricevuto alcuna richiesta dall’azienda del trasporto pubblico milanese in merito ai test. Il comune di Milano ha così precisato che si tratta di un'intesa raggiunta con il professor Galli e l’ateneo. Leggi su fanpage Parma - accordo tra club - giocatori e staff per il taglio dello stipendio di aprile

Parma - accordo tra club e tesserati sul taglio di un mese di stipendi

Parma - accordo tra club e tesserati sul taglio di una mese di stipendi (Di giovedì 16 aprile 2020) Dopo l’annuncio di ieri del sindacosui 4.000in programma nei prossimi giorni per i dipendenti Atm incon ilessor Massimo, l’Asst Fatebenefratelliha fatto sapere di non aver ricevuto alcuna richiesta dall’azienda del trasporto pubblico milanese in merito ai. Il comune diha così precisato che si tratta di un'intesa raggiunta con ilessore l’ateneo.

matteosalvinimi : #Salvini: siamo stati l’unico partito nel 2012 a votare NO al #Mes in Parlamento. È il ministro del PD Gualtieri ad… - Mov5Stelle : Grazie all'accordo, firmato il 24 marzo scorso tra la Ministra dell'Istruzione @AzzolinaLucia e la Rai, dopo Pasqua… - LegaBasketA : Accordo tra Lega Basket e le associazioni di giocatori e allenatori sulla riduzione dei compensi ??… - donofriocarlo1 : RT @FirstCisl: ??????#Coronavirus, firmato il nuovo Accordo nazionale tra #Abi e sindacati sulle misure a sostegno del #lavoro Qui ?? ?? il t… - UmbriaRadio : Coronavirus, accordo tra Regione e sanità privata per i posti letto -

Ultime Notizie dalla rete : Accordo tra Israele, nessun accordo tra Netanyahu e Gantz. Rischio di quarte elezioni anticipate La Repubblica Easyjet rispetterà le distanze di sicurezza sanitaria. Cash per 9 mesi

Tra le misure adottate, il finanziamento di due miliardi di sterline ... Inoltre, la compagnia ha agito sul fronte del taglio dei costi, applicando anche l’orario ridotto alla maggior parte dei ...

Guida Completa all'uso dei prodotti Huawei con HMS: tutto ciò che dovete sapere

Ciò ha obbligato le società americane a sospendere i rapporti di lavoro con le aziende incluse nella "lista nera"., tra cui anche Huawei. Nonostante svariati tentativi di trovare un accordo, il ...

Tra le misure adottate, il finanziamento di due miliardi di sterline ... Inoltre, la compagnia ha agito sul fronte del taglio dei costi, applicando anche l’orario ridotto alla maggior parte dei ...Ciò ha obbligato le società americane a sospendere i rapporti di lavoro con le aziende incluse nella "lista nera"., tra cui anche Huawei. Nonostante svariati tentativi di trovare un accordo, il ...