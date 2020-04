Washington Post | “Due anni fa allarme diffusione dai laboratori di Wuhan”

Leggi su newsmondo

(Di mercoledì 15 aprile 2020) La rivelazione delè riferita al gennaio 2018. Funzionari dell’ambasciata americana si sono recati più volte presso il Wuhan Institute of Virology. Tuttavia “non sono mai emerse prove definitive della ‘fuga’ del virus dai”. STATI UNITI – Già nel 2018 a Wuhan, in uno di ricerca, si stavano svolgendo studi sui pipistrelli. La rivelazione delA rivelare l’indiscrezione è stato il. Al Wuhan Institute of Virology si stavano svolgendo analisi “rischiose” su pipistrelli infettati dal Covid-19. La visita dei funzionari statunitensi E già nel gennaio 2018, i funzionari dell’ambasciata Usa in Cina avevano visitato l’istituto di ricerca di Wuhan, inviando adue avvertimenti ...