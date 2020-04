(Di mercoledì 15 aprile 2020), il noir al femminile con, sarebbe dovuto arrivare in sala a marzo ma saràina partire da oggi su, il noir al femminile con, sarebbe dovuto arrivare in sala a marzo ma saràina partire da oggi su! La pellicola di Alessia Di Giovanni conprodotto da Studio Creative Comics con il sostegno diCommission Torino Piemonte eCommission Lombardia e distribuito da Emerasarebbe dovuto uscire il 19 marzo nelle sale ma, a causa dell'emergenza nazionale,arriva direttamente su, a questo link.è un noir al femminile che racconta la storia di due amiche fumettiste in fuga dopo un omicidio nell'Italia del 1987, ...

cinemaniaco_fb : ?????????????? Spore: il film con Valentina Lodovini disponibile in streaming su Chili - 3cinematographe : #Spore, il thriller di #AlessiaDiGiovanni, con #ValentinaLodovini, previsto per il 19 marzo 2020 nei cinema, arriva… - CarmeloMontana2 : RT @TaxiDriversRoma: SPORE di @DigAlessiaDig #noir al femminile nell'Italia post Chernobyl: un piccolo film dai temi ambientalisti, e un mo… - alessandra_esse : RT @TaxiDriversRoma: SPORE di @DigAlessiaDig #noir al femminile nell'Italia post Chernobyl: un piccolo film dai temi ambientalisti, e un mo… - LodoValentina : RT @TaxiDriversRoma: SPORE di @DigAlessiaDig #noir al femminile nell'Italia post Chernobyl: un piccolo film dai temi ambientalisti, e un mo… -

Ultime Notizie dalla rete : Spore film

Movieplayer.it

Spore, il noir al femminile con Valentina Lodovini, sarebbe dovuto arrivare in sala a marzo ma sarà disponibile in streaming a partire da oggi su Chili! La pellicola di Alessia Di Giovanni con ...Spore thriller scritto e diretto da Alessia Di Giovanni con nel cast Valentina Lodovini non uscirà nei cinema e arriverà direttamente in digitale Il film Spore, di Alessia Di Giovanni, con Valentina ...