“Sei una zoc***!”. Lorenzo Riccardi, bufera immediata sull’opinionista di UeD (Di mercoledì 15 aprile 2020) Una vera e propria bufera è esplosa sull’opinionista nonché ex tronista di ‘Uomini e Donne’, Lorenzo Riccardi. Tutta colpa di alcune sue dichiarazioni, proferite contro una sua fan sui social. Ad essere presa di mira è stata una ragazza su Instagram. In questo periodo lui e Claudia Dionigi, per cercare di intrattenere la gente in questo difficile momento, fanno compagnia in rete. Ma una gaffe compiuta dal giovane ha acceso enormi polemiche da parte del popolo del web. Nel classico format utilizzato da molti personaggi noti, ovvero le domande e risposte, una follower avrebbe chiesto un parere a Lorenzo su una vicenda personale e l’ex protagonista del dating show di Maria De Filippi avrebbe deciso di usare delle parole decisamente molto offensive. La ragazza in questione ha domandato a Riccardi perché molti amici dei suoi ex partner ... Leggi su caffeinamagazine Lorenzo Riccardi umilia una fan : “Sei un po’ zocc…” Sul web scoppia la bufera (FOTO)

