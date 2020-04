Scuola | cosa succederà a settembre? Le prime ipotesi

Leggi su bigodino

(Di mercoledì 15 aprile 2020) Non si torna a, questa è ormaicerta. La domanda adesso è: atornerà tutto alla normalità? Per il momento sono state fatte soltanto alcune. Turni in classe mattina e pomeriggio. Lezioni anche il sabato e cantieri aperti in estate, per recuperare edifici che hanno bisogno di interventi. Lezioni anticipate, per letre settimane del mese, per il ripasso dell’anno precedente e poi si partirà con le lezioni dell’anno successivo. La riapertura potrà essere virtuale o reale, ma questo verrà deciso in base alla curva dei contagi e alla situazione dell’emergenza sanitaria. Tutto ciò che verrà detto in questi giorni, sono scenari o. Sono piani preparati per ogni eventualità. “La lezione a distanza non può bastare”, è quanto pensano ...