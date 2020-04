Microsoft Edge Dev: novità versione 83.0.478.5 (Di mercoledì 15 aprile 2020) La variante Dev di Microsoft Edge basato su Chromium si è aggiornata oggi alla versione 83.0.478.5 implementando diverse novità. Microsoft Edge – Nota Il precedente aggiornamento del canale Dev, di cui abbiamo parlanto nel precedente articolo, ha portato interessanti novità e Microsoft Edge Dev passa alla versione 83.0.478.5. I punti chiave della nuova versione sono: migliore sincronizzazione, aumento la stabilità e aggiunta di nuove feature per Microsoft Edge. Novità in questa versione Leggi ad alta voce – Aggiunta la funzione rapida di selezione e lettura ad alta voce. Soprannomi carte di credito – Aggiunta la possibilità di rinominare le carte di credito aggiungendo un soprannome per differenziarle e riconoscerle rapidamente. Permessi di modifica – Aggiunto il supporto per la modifica dei file da parte dei siti ... Leggi su windowsinsiders Microsoft Edge : aggiornata la versione stabile

