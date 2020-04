Melanoma | Aifa approva una nuova terapia mirata | encorafenib in associazione con

(Di mercoledì 15 aprile 2020) L’Agenzia Italiana del Farmaco () hato la rimborsabilità diincon binimetinib nei pazienti coninoperabile o metastatico con mutazione del gene BRAFV600. Nel nostro Paese circa 1.000 persone ogni anno potranno beneficiare di questa, che ha proprietà farmacologiche innovative e peculiari. È infatti in grado di migliorare la sopravvivenza globale e la sopravvivenza libera da progressione, con un buon profilo di sicurezza e tollerabilità. “L’incidenza del, un tumore della pelle particolarmente aggressivo in fase metastatica, è raddoppiata nell’ultimo decennio – afferma il prof. Paolo Ascierto, Direttore del Dipartimento di Oncologia, ImmunoOncologica e Terapie Innovative dell’Istituto Nazionale Tumori IRCCS ...

Medinews_ : #Melanoma: @Aifa_ufficiale approva una nuova terapia mirata. L’associazione encorafenib e binimetinib migliora la s… - CorrNazionale : Melanoma: Aifa approva una nuova terapia mirata. Via libera dell’agenzia regolatoria alla rimborsabilità del tratta… - salutedomani : TERAPIA MELANOMA: AIFA APPROVA ASSOCIAZIONE ENCORAFENIB/ BINIMETINIB E MIGLIORA LA SOPRAVVIVENZA - antoniocaperna : TERAPIA MELANOMA: AIFA APPROVA ASSOCIAZIONE ENCORAFENIB/ BINIMETINIB E MIGLIORA LA SOPRAVVIVENZA - dermanewsok : TERAPIA MELANOMA: AIFA APPROVA ASSOCIAZIONE ENCORAFENIB/ BINIMETINIB E MIGLIORA LA SOPRAVVIVENZA -

Ultime Notizie dalla rete : Melanoma Aifa

L’Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) ha approvato la rimborsabilità di encorafenib in associazione con binimetinib nei pazienti con melanoma inoperabile o metastatico con mutazione del gene BRAFV600.Nuove speranze contro il Covid-19 dai ricercatori di Padova: la Fondazione per la Ricerca biomedica avanzata (Vimm, Istituto Veneto medicina molecolare), in stretta collaborazione ...