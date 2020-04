Lombardia | l' assessore al Welfare | L' ospedale in Fiera non è servito a centinaia

agorarai : L'ospedale in Fiera a Milano ospita al momento tre pazienti, sarebbe costato 21 milioni in donazioni raccolte dalla… - Corriere : Mattinzoli (dall’ospedale) perde il controllo e insulta Conte: se viene in Lombardia ne prende tante - reportrai3 : Stamattina l’assessore al Welfare della Lombardia Giulio Gallera ha dichiarato ad @agorarai che la Regione avrebbe… - massimauri : RT @SerglocSergio: Cosa abbiamo fatto di male per meritarci l'assessore Giulio #Gallera? - Gb2002Gb : RT @SerglocSergio: Cosa abbiamo fatto di male per meritarci l'assessore Giulio #Gallera? -

Lombardia assessore Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Lombardia assessore