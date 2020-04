"Fingiamo di credere che ce l'avesse con Meloni e Salvini, ma...". Mieli, devastante retroscena su Conte: tragico raptus "interno" (Di mercoledì 15 aprile 2020) "Fingiamo di credere che ce l'aveva con Salvini e Meloni". A DiMartedì, l'ex direttore del Corriere della Sera Paolo Mieli butta lì un retroscena clamoroso su Giuseppe Conte: "Era reduce da tensioni interne alla maggioranza", per questo venerdì sera ha sbottato in diretta a reti unificate trasformando l'annuncio sulla proroga delle misure di isolamento contro il coronavirus in un clamoroso attacco politico contro le opposizioni. Il guaio, avverte Mieli, è che il clima è avvelenato a cominciare da Palazzo Chigi: "Questa è la prima volta che di fronte ad un'emergenza non si è riusciti a realizzare neanche per un'ora un clima di unità nazionale, è un fatto che gli appelli del Presidente Mattarella sono caduti nel vuoto. Ad ognuno si dovrebbe chiedere: ma tu cosa sei disposto a deporre?". Conte, di ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 15 aprile 2020) "diche ce l'aveva con". A DiMartedì, l'ex direttore del Corriere della Sera Paolobutta lì un retroscena clamoroso su Giuseppe Conte: "Era reduce da tensioni interne alla maggioranza", per questo venerdì sera ha sbottato in diretta a reti unificate trasformando l'annuncio sulla proroga delle misure di isolamento contro il coronavirus in un clamoroso attacco politico contro le opposizioni. Il guaio, avverte, è che il clima è avvelenato a cominciare da Palazzo Chigi: "Questa è la prima volta che di fronte ad un'emergenza non si è riusciti a realizzare neanche per un'ora un clima di unità nazionale, è un fatto che gli appelli del Presidente Mattarella sono caduti nel vuoto. Ad ognuno si dovrebbe chiedere: ma tu cosa sei disposto a deporre?". Conte, di ...

