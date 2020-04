Coronavirus, Viminale: nei negozi rispettare misure di sicurezza, partiranno controlli (Di mercoledì 15 aprile 2020) A seguito dell’entrata in vigore dell’ultimo decreto firmato da Conte, il Viminale ricorda ai prefetti l’importanza di far rispettare nei negozi la distanza di sicurezza e tutte le altre dovute misure precauzionali anti Coronavirus. Con la riapertura di alcune attività commerciali permessa dall’ultimo decreto firmato da Conte il 10 aprile scorso, e che contiene misure … L'articolo Coronavirus, Viminale: nei negozi rispettare misure di sicurezza, partiranno controlli proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek Coronavirus - nella giornata di ieri 9.954 sanzionati : i dati del Viminale

