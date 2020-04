Chi l’ha visto? Federica Sciarelli | “Chissà se ci vedrete festeggiare”

Leggi su lanostratv

(Di mercoledì 15 aprile 2020)fa una rivelazione su un telespettatore a Chi l’ha: “Voleva essere qui per il suo compleanno” Anche oggi, 15 aprile 2020, come ogni mercoledìè andata in onda con Chi l’hain prima serata su Rai3. E tra un caso e l’altro, è riuscita a strappare un sorriso ai telespettatori, facendo una curiosa rivelazione su un affezionato fan di Chi l’ha. Spostandosi da una parte all’altra dello studio, in attesa di lanciare il caso successivo, ha infatti svelato: Un nostro telespettatore ci ha scritto dicendoci che oggi è il suo compleanno e avrebbe voluto trascorrerlo qui con noi. “Possiamo solo fargli gli auguri” ha poi aggiunto, in riferimento all’impossibilità di avere il pubblico in studio in questo periodo critico per l’Italia e il ...