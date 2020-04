Al bando i kit comprati su internet Sono pronti i test sierologici seri

Leggi su ilgiornale

(Di mercoledì 15 aprile 2020) Enza Cusmai In Lombardia screening a tappeto con 20mila analisi al giorno. L'esame ufficiale arriva dai laboratori dal San Matteo di Pavia Una prima notizia per rassicurare tutti al di là degli annunci: in Lombardiagiàdiversi milioni diper fare screening a tappeto sul territorio per mesi. Prima si partirà dagli staff ospedalieri delle aree più colpite, medici, infermieri, operatori sanitari delle zone rosso fuoco, come Bergamo, Brescia, Cremona. Poi, si arriverà anche Milano. «Lavoreremo su tutto il territorio regionale ha assicurato Giulio Gallera, assessore al Welfare - Milano compreso - Ci stiamo attrezzando per fare circa 15-20 mila al giorno a cominciare da martedì prossimo. Adotteremo uno, elaborato nel nostro laboratorio di Pavia. Auspichiamo altrirapidi che garantiscano quel grado di ...