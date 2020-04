15 aprile 1944: uccidendo il 70enne Gentile i partigiani mostrarono il loro volto anti-italiano (Di mercoledì 15 aprile 2020) Oggi ricorre l’anniversario di uno dei crimini più odiosi dei partigiani. L’assassinio di Giovanni Gentile, un filosofo di 70 anni la cui unica colpa era quella di essere fascista. Ed era uno che al fascismo aveva dato tantissimo. Mite, colto, equilibrato, studioso, autorevole, conciliante: questo era Gentile. Ma anche convintamente fascista, tanto che aderì alla Repubblica Sociale italiana per ribadire il giuramento fatto venti anni prima. Ed è questo che i partigiani rossi non gli hanno mai perdonato. Gentile rimane un gigante nella storia d’Italia Gentile è un gigante nella storia d’Italia. Ministro, senatore, filosofo, docente universitario, accademico d’Italia, fondatore della enciclopedia Treccani, autore della riforma della scuola, e molto altro ancora. Su di lui si sono scritti trattati, libri, articoli, saggi, ma il suo ... Leggi su secoloditalia Il 7 aprile del 1944 l’eccidio del Ponte di Ferro : dieci donne uccise dai nazifascisti (Di mercoledì 15 aprile 2020) Oggi ricorre l’anniversario di uno dei crimini più odiosi dei. L’assassinio di Giovanni, un filosofo di 70 anni la cui unica colpa era quella di essere fascista. Ed era uno che al fascismo aveva dato tantissimo. Mite, colto, equilibrato, studioso, autorevole, conciliante: questo era. Ma anche convintamente fascista, tanto che aderì alla Repubblica Sociale italiana per ribadire il giuramento fatto venti anni prima. Ed è questo che irossi non gli hanno mai perdonato.rimane un gigante nella storia d’Italiaè un gigante nella storia d’Italia. Ministro, senatore, filosofo, docente universitario, accademico d’Italia, fondatore della enciclopedia Treccani, autore della riforma della scuola, e molto altro ancora. Su di lui si sono scritti trattati, libri, articoli, saggi, ma il suo ...

Ultime Notizie dalla rete : aprile 1944 Calvi dell'Umbria rende omaggio ai caduti dell'eccidio del 13 aprile 1944 Umbria Notizie Web La liberazione dei campi di concentramento

I nazisti cercarono di smantellare gran parte di questi campi, ma diversi furono conquistati intatti dall’Armata Rossa nel 1944. I sovietici non fecero una grande pubblicità ... Il primo a essere ...

Il 15 aprile 1944 fu ucciso Giovanni Gentile

A ritroso percorriamo le tappe di un importante filosofo, pedagogista, politico italiano del XX secolo: era nato a Castelvetrano il 29 maggio del 1875. Era figlio di un farmacista, frequentò il liceo ...

