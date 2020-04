Una galassia di esperti | già cinque le task force a cui si affida il governo

Leggi su ilgiornale

(Di martedì 14 aprile 2020) Francesca Bernasconi Dall'inizio della pandemia, sono 5 i gruppi di lavoro formatisi in Italia, con il compito di indirizzare il Paese e trovare strategie per combattere l'emergenza Scienziati, medici, economisti, virologi e psicologi. Sono decine gliche, in queste settimane, stanno studiando le soluzioni possibili per affrontare e uscire dall'emergenza coronavirus. Dalla risoluzione del problema sanitario, al modo per traghettare l'Italia alla fase 2, sono 5 lecostituitesi nel Paese dall'inizio della pandemia. Il primo gruppo dia essere stato costituito è quello voluto dal ministro della Salute, Roberto Speranza, che lo ha creato lo scorso 22 gennaio. Il gruppo è confluito poi del Comitato tecnico scientifico istituito il 3 febbraio da Angelo Borrelli, capo della protezione civile e commissario straordinario all'emergenza. La...