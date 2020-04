Skoda | «Ripartiremo presto | migliori di prima»

Leggi su gqitalia

(Di martedì 14 aprile 2020) Abbiamo fatto molti viaggi e continueremo a farli, ma i prossimi saranno diversi, saranno. In fondo fanno parte del viaggio anche le soste e questo momento in cui abbiamo dovuto tenere l’auto nel box non è stato privo di stimoli, di idee, di sogni. Ogni volta che ci si rimette in moto si aggiunge sempre qualcosa, così la voglia di arrivare a destinazione aumenta insieme al piacere dell’andare. Succederà anche dopo questo periodo inaspettato e incerto: «quando ritorneremo a viaggiare davvero, porteremo con noi tutto quello che abbiamo imparato. Perché questo è Simply Clever». È con queste parole che Škoda ha racchiuso il senso di una nuova campagna social avviata in questi giorni attraverso un video pubblicato su YouTube. Il video mostra una sequenza di esperienze quotidiane durante questo periodo di ...