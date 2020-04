Secondo l’Fmi | l’Italia perderà oltre 9 punti di Pil

Leggi su linkiesta

(Di martedì 14 aprile 2020) Quasi 10, precisamente il 9,1%. Questa la perdita in termini di Pil che il Fondo Monetario Internazionale (Fmi) quantifica per l’Italia come conseguenza del coronavirus. Nelle previsioni di primavera del World Economic Outlook, infatti, si prevede una recessione a livello mondiale del 3% per il 2020, «peggiore della crisi finanziaria del 2008-2009», seguita da un rimbalzo positivo del 5,8% nel 2021. Per l’Italia, la ripresa il prossimo anno dovrebbe essere pari al 4,8%. A condizione, però, «che la pandemia si dissolva nella seconda metà del 2020 e che le misure contenitive siano via via alleviate». «I rischi di conseguenze più deleterie, però, sono significativi», specifica il rapporto. Per la capoeconomista dell’Fmi, Gita Gopinath, la perdita in termini di Pil a livello mondiale potrebbe essere pari ...