Quando arriva il bonus 600 euro dall’INPS? Dal 15 aprile occhio ai conti (Di martedì 14 aprile 2020) Quando arriva il bonus 600 euro dell'INPS per lavoratori autonomi? Dopo l'avvio dell'inoltro delle domande dallo scorso 1 aprile sul sito dell'INPS (non senza tante difficoltà) Quando la preziosa somma sarà elargita sui conti dei lavoratori autonomi? Manca pochissimo in realtà e la vera e propria svolta in tal senso potrebbe avvenire solo fra una manciata di ore. In realtà è stato lo stesso Governo a confermare che proprio l'INPS si è impegnata ad assicurare l'erogazione del bonus 600 euro in tempi celeri e già da domani 15 aprile dovrebbe essere in grado di trasferire i ben noti 600 euro sui conti degli italiani che ne hanno fatto richiesta. In realtà l'ente previdenziale ha individuato un range temporale di più giorni che vanno proprio da domani 15 aprile fino a venerdì 17 aprile. Insomma, entro l'inizio del ... Leggi su optimagazine Bonus 600 euro Inps in pagamento : quando arrivano i soldi

