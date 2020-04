Più debito e un bond per i piccoli risparmiatori Così Il Tesoro finanzia

Leggi su huffingtonpost

(Di martedì 14 aprile 2020) Allo Stato italiano servono soldi freschi per coprire il maggior deficit che quest’anno deriverà dall’emergenza Coronovirus. E quindi altoccherà fare un massiccio ricorso al mercato dei titoli pubblici. L’entità si saprà solo a fine mese, quando sarà approntato il Def, ma nel frattempo il ministero dell’Economia ha già fatto sapere che aumenterà l’offerta di strumentiri nel corso del 2020 sia per gli investitori istituzionali che per i. Per quest’ultimi in particolare verrà creato uno strumento ad hoc oltre al già noto Btp. Italia. “Le aste, che continueranno a seguire il consueto calendario e periodicità - si legge nelle nuove linee guida dal Mef - vedranno un aumento delle quantità offerte sui vari strumenti e scadenze. Il ...