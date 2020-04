Napoli | smontate le antenne 5G a Fuorigrotta dopo le proteste contro l’elettrosmog

Ultime Notizie dalla rete : Napoli smontate

“Alla fine della settimana prossima aprono i primi reparti attrezzati dell’ospedale mobile di Napoli. In dieci giorni facciamo un ospedale vero e la struttura, a differenza della Lombardia, non sarà ...(askanews) - Il Covid Hospital di Ponticelli, realizzato in pochi giorni presso l'ospedale del Mare nell'area Est di Napoli, non sarà smantellato quando cesserà l'emergenza Coronavirus. Ad annunciarlo ...