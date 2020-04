Martina Colombari in versione acqua e sapone con un look molto casalingo

(Di martedì 14 aprile 2020)ha voluto fare gli auguri di Pasqua ai suoi follower scegliendo una foto decisamente casalinga in questo surreale periodo di quarantena. Laha scelto uno scatto decisamente, nientericercato, un semplice toppino grigio e dei pantaloncini che si è fatta immortalare mentre manda baci a favore di telecamera e accanto ad uno stendino con i panni appena stesi. «Ultimando le pulizie pasquali… vi mano un bacio e tanti, tanti, tanti auguri», ha scritto la. Lo scatto da un lato, ha conquistato i follower, che hanno apprezzatoilsemplice edi, così diverso da quello di tante donne dello spettacolo: «Complimenti, sei bellissima anchee a differenza di tante altre donne non decidi di truccarti e spogliarti per apparire sui social». ...

Chiusa in casa in compagnia di Billy Costacurta, Martina Colombari sta in queste settimane tenendo compagnia ai fan attraverso il proprio attivissimo profilo Instagram. In questo, la modella si ...Martina Colombari fa gli auguri di Pasqua ai follower e sceglie una foto decisamente ‘casalinga’ in questo surreale periodo di quarantena per l’emergenza coronavirus. L’ex Miss Italia, e moglie di ...