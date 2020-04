Lombardia | in distribuzione 200mila mascherine per i dipendenti del trasporto pubblico

fattoquotidiano : PROROGA Solo Arezzo è già coperta, a Firenze non è stata conclusa la distribuzione [di Valeria Pacelli e Giacomo S… - bo_gianna : @gloquenzi Oggi in Emilia Romagna distribuzione gratuita di mascherine in tutte levfarmacie. Fatti non proclami (vedi regione Lombardia) - GActionGroup : La #Lombardia parla con i fatti. In corso la distribuzione delle #mascherine per gli addetti del #trasportopubblico… - LuceverdeMilano : #Covid19 ?DISTRIBUZIONE GRATUITA DI MASCHERINE AI CITTADINI @RegLombardia ? offre aiuto nel reperire mascherine e… - sredra68 : @iltrumpo @manolo_loop iniziata la distribuzione delle mascherine ordinate dalla regione lombardia. #Lumbardexit -

