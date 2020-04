rubio_chef : Usa???? e Israele???? tra gli Stati del terrore sono i peggiori senza dubbio: portatori sani di guerra, stupidità umana… - MoniShantiRani : RT @ItalianPolitics: Riletture (del 03/06/2019) al tempo del #coronavirus: L'ambasciatore d'Israele Sachs in visita alle aziende di #Pomezi… - kickmyballs222 : RT @ItalianPolitics: Riletture (del 03/06/2019) al tempo del #coronavirus: L'ambasciatore d'Israele Sachs in visita alle aziende di #Pomezi… - mirko60036887 : RT @ItalianPolitics: Riletture (del 03/06/2019) al tempo del #coronavirus: L'ambasciatore d'Israele Sachs in visita alle aziende di #Pomezi… - MissAbsinthe : RT @ItalianPolitics: Riletture (del 03/06/2019) al tempo del #coronavirus: L'ambasciatore d'Israele Sachs in visita alle aziende di #Pomezi… -

Ultime Notizie dalla rete : ISRAELE coronavirus Lockdown alternato contro il coronavirus, in Israele un modello matematico per la “fase 2” La Stampa ISRAELE/ Il coronavirus dice no a Gantz e aiuta Netanyahu

Aveva 41 anni, la donna che ieri ha fatto toccare ad Israele il numero di 113 vittime a causa del coronavirus. Una delle vittime più giovani, hanno subito sottolineato, allarmati, i mezzi di ...

Il supporto fondamentale dei robot contro il coronavirus

Aveva 41 anni, la donna che ieri ha fatto toccare ad Israele il numero di 113 vittime a causa del coronavirus. Una delle vittime più giovani, hanno subito sottolineato, allarmati, i mezzi di ...