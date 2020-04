Diaconale: «Cairo non vuole riprendere per nascondere il fallimento» (Di martedì 14 aprile 2020) Duro attacco ad opera di Arturo Diaconale nei confronti del presidente del Torino, Urbano Cairo. Le sue dichiarazioni Ancora dichiarazioni da parte di Arturo Diaconale, portavoce di Lotito e responsabile della comunicazione della Lazio. Stavolta il biancoceleste ha preso di mira Cairo, presidente del Toro, che non vuole riprendere il campionato: «Nessuno, ovviamente, può mettere in discussione che Cairo, grande e capace imprenditore, sappia fare i conti. Ma si tratta di capire di quali conti si stia trattando». «I numeri di Cairo, però, non sono quelli del professor Rezza ma quelli che motivano anche altri presidenti di squadre di A (Massimo Cellino in primis) a chiedere l’annullamento del campionato. Sono i numeri della attuale classifica da cui emerge con chiara evidenza che a premere per evitare di giocare le 12 partite che mancano alla chiusura ... Leggi su calcionews24 Diaconale attacca anche Cairo : "I suoi numeri non sono quelli di Rezza - ma quelli di Cellino" (Di martedì 14 aprile 2020) Duro attacco ad opera di Arturonei confronti del presidente del Torino, Urbano. Le sue dichiarazioni Ancora dichiarazioni da parte di Arturo, portavoce di Lotito e responsabile della comunicazione della Lazio. Stavolta il biancoceleste ha preso di mira, presidente del Toro, che nonil campionato: «Nessuno, ovviamente, può mettere in discussione che, grande e capace imprenditore, sappia fare i conti. Ma si tratta di capire di quali conti si stia trattando». «I numeri di, però, non sono quelli del professor Rezza ma quelli che motivano anche altri presidenti di squadre di A (Massimo Cellino in primis) a chiedere l’annullamento del campionato. Sono i numeri della attuale classifica da cui emerge con chiara evidenza che a premere per evitare di giocare le 12 partite che mancano alla chiusura ...

