Coronavirus, zoo in crisi uccidono gli animali: “non abbiamo più soldi per nutrirli, se non li ammazziamo moriranno di fame” (Di martedì 14 aprile 2020) La direttrice dello zoo di Neumuenster, nel nord della Germania, ha annunciato poche ore fa che la struttura ucciderà gli animali che ospita a causa della crisi finanziaria provocata dal lockdown che vieta l’ingresso dei visitatori. “abbiamo già stilato una lista degli animali da uccidere” con l’obiettivo di darli in pasto agli altri, ha dichiarato al quotidiano Die Welt Verena Kaspari. Si tratterebbe i una soluzione estrema, “spiacevole“, comunque non sufficiente a risolvere i problemi finanziari dello zoo. Foche e pinguini mangiano grandi quantità di pesce ogni giorno, ha sottolineato Kaspari. “Se necessario, preferisco uccidere gli animali che farli morire di fame” ha detto.L'articolo Coronavirus, zoo in crisi uccidono gli animali: “non abbiamo più soldi per nutrirli, se non li ammazziamo ... Leggi su meteoweb.eu Coronavirus : Prestigiacomo - ‘serve bazooka ma governo usa fioretto’

Coronavirus : Trano - ‘dl liquidità rischia di essere bazooka a salve’

Economia & coronavirus - incontro Club Sussidiario/ Diretta video Zoom : orario e link (Di martedì 14 aprile 2020) La direttrice dello zoo di Neumuenster, nel nord della Germania, ha annunciato poche ore fa che la struttura ucciderà gliche ospita a causa dellafinanziaria provocata dal lockdown che vieta l’ingresso dei visitatori. “già stilato una lista deglida uccidere” con l’obiettivo di darli in pasto agli altri, ha dichiarato al quotidiano Die Welt Verena Kaspari. Si tratterebbe i una soluzione estrema, “spiacevole“, comunque non sufficiente a risolvere i problemi finanziari dello zoo. Foche e pinguini mangiano grandi quantità di pesce ogni giorno, ha sottolineato Kaspari. “Se necessario, preferisco uccidere gliche farli morire di fame” ha detto.L'articolo, zoo ingli: “nonpiùper, se non li ammazziamo ...

HuffPostItalia : Lo zoo è chiuso per coronavirus: i due panda si accoppiano, dopo 10 anni di tentativi - LaStampa : Coronavirus e lo zoo al contrario: animali liberi, noi in gabbia - Corriere : Non ci sono più visitatori: due panda giganti tornano ad accoppiarsi nello zoo - AnnelieMoser : RT @reteanimalista: I benefici dell'assenza umana? Lo zoo è chiuso per coronavirus: i due panda si accoppiano, dopo 10 anni di tentativi ht… - Alessia061 : RT @kat_shadow83: Spero che la coscienza di qualcuno si desti...noi impazziamo dopo 30 giorni in casa...ma rinchiudiamo gli animali in zoo… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus zoo Coronavirus: tigre positiva allo zoo di New York. Gli altri animali sono in pericolo? National Geographic Italia ISAHOLIDAYS, SOGGIORNI GRATUITI PER CHI È IMPEGNATO NELLA LOTTA AL COVID-19

Soggiorni gratuiti settimanali per medici, operatori sanitari e protezione civile impegnati nell'emergenza sanitaria Covid-19. Il gruppo Isaholidays, con i villaggi Isamar Holiday Village a Isolaverde ...

Coronavirus, Piemonte: 17.773 positivi, 1.473 guariti e 1.969 decessi

Leggi su Sky Tg24 l’articolo Coronavirus Piemonte, le ultime notizie e i contagi di oggi 14 aprile. DIRETTA | Sky TG24 ...

Soggiorni gratuiti settimanali per medici, operatori sanitari e protezione civile impegnati nell'emergenza sanitaria Covid-19. Il gruppo Isaholidays, con i villaggi Isamar Holiday Village a Isolaverde ...Leggi su Sky Tg24 l’articolo Coronavirus Piemonte, le ultime notizie e i contagi di oggi 14 aprile. DIRETTA | Sky TG24 ...