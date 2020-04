Coronavirus | Mika a Domenica In | ‘Per mia madre ci siamo preparati al peggio | poi una

Leggi su tvzap.kataweb

(Di martedì 14 aprile 2020) “Ora la mia famiglia sta bene, miaha avuto giornate molto difficili, in tutta onestà ciper il, poi abbiamo ricevuto una chiamata incredibile che ci diceva ‘non sappiamo come ma si è stabilizzata’ ora è ospedalizzata a casa“.racconta a Mara Venier nel corso del collegamento del 12 aprile di cosa è accaduto due settimane fa, quando è sparito prima di un collegamento fissato sempre con zia Mara, e di come sta la sua famiglia adesso. Collegato da Atene, dove vive il fidanzato e dove sta trascorrendo la quarantena,racconta “Due settimane fa ero pronto per collegarmi con te, e il mio telefono ha cominciato a suonare. La prima volta ho messo giù, era mia fratello è ho pensato ‘parliamo dopo’ ero pure un po’ scocciato perché mi stava disturbando; poi ...