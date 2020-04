"Chiedono sacrifici e permettiamo tutto ciò?". Immigrati africani, la foto con cui la Meloni polverizza Conte (Di martedì 14 aprile 2020) Tutti i controsensi del governo in una fotografia, rilanciata sui social da Giorgia Meloni nel giorno di una Pasquetta blindata a causa del coronavirus. Già, perché gli italiani sono costretti a restare in casa. Eppure gli sbarchi di Immigrati proseguono, senza che a questi vengano fatte rispettare le regole sul distanziamento sociale. ciò che vedete nella fotografia lo spiega, con tono polemico, la leader di Fratelli d'Italia: "Mentre gli italiani rimangono (giustamente) a casa per isolare il #Coronavirus, a Portopalo di Capo Passero (Siracusa) decine di Immigrati africani sbarcano e circolano in assembramento. Come possiamo chiedere sacrifici e rispetto regole ai cittadini se poi permettiamo tutto ciò?", conclude Giorgia Meloni. Una domanda, retorica, a cui Giuseppe Conte dovrebbe trovare una risposta. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 14 aprile 2020) Tutti i controsensi del governo in unagrafia, rilanciata sui social da Giorgia Meloni nel giorno di una Pasquetta blindata a causa del coronavirus. Già, perché gli italiani sono costretti a restare in casa. Eppure gli sbarchi diproseguono, senza che a questi vengano fatte rispettare le regole sul distanziamento sociale.; che vedete nellagrafia lo spiega, con tono polemico, la leader di Fratelli d'Italia: "Mentre gli italiani rimangono (giustamente) a casa per isolare il #Coronavirus, a Portopalo di Capo Passero (Siracusa) decine disbarcano e circolano in assembramento. Come possiamo chiederee rispetto regole ai cittadini se poi;?", conclude Giorgia Meloni. Una domanda, retorica, a cui Giuseppe Conte dovrebbe trovare una risposta.

Fontana3Lorenzo : In un momento in cui si chiedono sacrifici agli italiani per contenere il contagio far sbarcare persone è una decis… - katya04032018 : RT @Fontana3Lorenzo: In un momento in cui si chiedono sacrifici agli italiani per contenere il contagio far sbarcare persone è una decision… - Noovyis : ('Chiedono sacrifici e permettiamo tutto ciò?'. Immigrati africani, la foto con cui la Meloni polverizza Conte) Pl… - emmeti18 : RT @Fontana3Lorenzo: In un momento in cui si chiedono sacrifici agli italiani per contenere il contagio far sbarcare persone è una decision… - Enki2270 : RT @Fontana3Lorenzo: In un momento in cui si chiedono sacrifici agli italiani per contenere il contagio far sbarcare persone è una decision… -