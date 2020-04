Chernobyl | INCENDIO fa paura e minaccia la centrale Radiazioni in aumento

Leggi su meteogiornale

(Di martedì 14 aprile 2020) Ormai dallo scorso 6 aprile un, di probabile origine dolosa, è divampato nella zona boschiva non distante dall'exnucleare di, in un'area praticamente interdetta ad ogni ingresso dell'uomo non autorizzato. V1 Le fiamme stanno infatti bruciando quella cosiddetta cintura attorno alla, un'area di alienazione dal raggio di 30 chilometri istituita dopo il disastro del 1986. Il fuoco si sarebbe spinto fino alla cittadina di Pripyat, a solo due chilometri dai depositi di materiale radioattivo di Pidlisny. A distanza di una settimana, i roghi continuano a bruciare in modo incontrollato e si starebbero pericolosamente avvicinando ormai a circa un chilometro dall'ex. I vigili del fuoco sono all'opera per arginare l'avanzata delle fiamme, ma a preoccupare sono anche i rischi di contaminazione. Subito dopo l'incendo, ...