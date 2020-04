Celli | case Erp | bocciate mozioni per sanificazione

Leggi su romadailynews

(Di martedì 14 aprile 2020) Roma – “Un fondo per integrare lo stipendio degli autisti Atac e sanificazioni straordinarie degli spazi comuni nellecomunali Erp: questi i contenuti nelle duepresentate dal gruppo Lista Civica RTR eoggi in Aula dalla maggioranza. Di fatto e’ stato detto no a iniziative di integrazione dello stipendio previsto dal fondo bilaterale di solidarieta’ per i dipendenti Atac e a operazioni di pulizia straordinaria nellepopolari del Comune. Un atteggiamento che dimostra quanto siano a cuore di questa Amministrazione la sicurezza dei cittadini e l’attenzione per i problemi economici dei dipendenti Atac oggi a stipendio ridotto”. Cosi’ in un comunicato la capogruppo in Campidoglio della Lista Civica RTR, Svetlana. L'articoloErp,perproviene da RomaDailyNews.