“Sembra Gianna Nannini con la diarrea” Emma Marrone | l’affondo del conduttore tv è

Ha parlato della musica pop e rock italiana, del Festival di Sanremo, dei talent show, delle regine della televisione italiana Barbara d'Urso e Maria De Filippi e di alcuni cantanti. E, come sempre, non si è risparmiato, arrivando a dire che "Emma Marrone sembra Gianna Nannini con la diarrea". Pino Scotto, cantante, musicista e conduttore di Database, programma in onda su Rock tv, è noto per le sue opinioni (spesso condite da un linguaggio colorito ed esplicito) con cui si scaglia contro la società, la politica, il mondo dello spettacolo e l'industria musicale italiana e internazionale, rivolgendosi agli artisti di qualsiasi genere musicale. Anche questa volta, in un'intervista rilasciata a Rolling Stones, ha detto la sua lanciando critiche al mondo della televisione e della musica italiana. Il cantante, recentemente tornato alla musica ...

