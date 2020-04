Samsung aggiorna le Galaxy Buds+ con diversi miglioramenti attesi

(Di lunedì 13 aprile 2020) Un primomento per le cuffieè attualmente in distribuzione in Europa, con la promessa di un miglioramento per quanto riguarda la qualità audio e l'esperienza d'utilizzo. L'articololeconproviene da TuttoAndroid.

gal3onn : Si aggiorna ancora! #patch #securitypatch #marzo2020 #samsung @Samsung @SamsungItalia #samsunggalaxys7 #galaxys7 - geeklinkit : Samsung estende garanzia prodotti in scadenza e aggiorna le condizioni di utilizzo di Samsung Health… - infoitscienza : Samsung aggiorna il Galaxy M31 e tutto va a rotoli - JoshDevx21 : RT @AndroidNewss: #news #Samsung Galaxy S10 Lite si aggiorna alla OneUI 2.1 – #Android Blog Italia - JoshDevx21 : RT @androidblogit: Samsung Galaxy S10 Lite si aggiorna alla OneUI 2.1 - -

Ultime Notizie dalla rete : Samsung aggiorna

Tecnoandroid

Ciao, io uso già da oltre un anno Samsung Notes, quello che non capisco è perchè Sansung mi abbia proposto l'aggiornamento di Promemoria se non è più in uso. In pratica ho lasciato il telefono ...Anche il Samsung Galaxy S10 Lite ha iniziato ad aggiornarsi di recente introducendo le patch di sicurezza di aprile. Le novità implementate non riguardano solo la sicurezza del dispositivo, ma anche l ...