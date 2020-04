Ranieri: “Tornare in campo? Sì, ma sarebbe falsato”. E propone una strada interessante (Di lunedì 13 aprile 2020) L’allenatore della Sampdoria, Claudio Ranieri, è intervenuto ai microfoni di Radio Anch’io Sport in merito all’attuale situazione relativa al Coronavirus e al futuro del calcio italiano. “Sentire i miei ragazzi, tantissimi colpiti dal virus, non è stato piacevole. Ora si stanno riprendendo, è vero, e questa è la cosa più importante”. “Tornare in campo? Io sono d’accordo con tutto quello che ci diranno di fare, ma il campionato oramai è falsato. Veniamo da un vero e proprio stop, ci sarà chi tornerà in campo più forte di prima e chi no. Si riparte tutti da zero, è imprevedibile cosa accadrà, sempre qualora dovessimo tornare a giocare. Certo, meglio giocare che non farlo: non sarebbe giusto che la salvezza o lo scudetto non si decidessero sul campo. Ma si ... Leggi su calcioweb.eu (Di lunedì 13 aprile 2020) L’allenatore della Sampdoria, Claudio, è intervenuto ai microfoni di Radio Anch’io Sport in merito all’attuale situazione relativa al Coronavirus e al futuro del calcio italiano. “Sentire i miei ragazzi, tantissimi colpiti dal virus, non è stato piacevole. Ora si stanno riprendendo, è vero, e questa è la cosa più importante”. “Tornare in? Io sono d’accordo con tutto quello che ci diranno di fare, ma il campionato oramai è falsato. Veniamo da un vero e proprio stop, ci sarà chi tornerà inpiù forte di prima e chi no. Si riparte tutti da zero, è imprevedibile cosa accadrà, sempre qualora dovessimo tornare a giocare. Certo, meglio giocare che non farlo: nongiusto che la salvezza o lo scudetto non si decidessero sul. Ma si ...

