Palermo, la grigliata proibita sui tetti per Pasqua (Di lunedì 13 aprile 2020) Musica, griglia accesa, balli e fuochi d'artificio. Ecco come hanno vissuto il pranzo di Pasqua una ventina di giovani di un quartiere popolare del capoluogo siciliano hanno voluto passare la giornata in barba alle regole della Quarantena. La Polizia li ha scovati con un drone. I giovani all'inizio hanno fatto finta di niente. Poi l'arrivo massiccio di agenti ha posto fine al party Leggi su panorama A Palermo scatta la grigliata sul tetto : «Bevete - così si combatte il Coronavirus…». Beccati dall’elicottero della polizia – Video

La grigliata di Pasqua a Palermo interrotta dagli elicotteri

Coronavirus - a Palermo grigliata sui tetti per sfuggire ai divieti – VIDEO (Di lunedì 13 aprile 2020) Musica, griglia accesa, balli e fuochi d'artificio. Ecco come hanno vissuto il pranzo diuna ventina di giovani di un quartiere popolare del capoluogo siciliano hanno voluto passare la giornata in barba alle regole della Quarantena. La Polizia li ha scovati con un drone. I giovani all'inizio hanno fatto finta di niente. Poi l'arrivo massiccio di agenti ha posto fine al party

repubblica : Barbecue sul tetto del palazzo: interviene la polizia in elicottero - SkyTG24 : Coronavirus, a Palermo grigliata sui tetti per eludere i controlli - Agenzia_Italia : Grigliata pasquale sui tetti di #Palermo. Botti contro l'elicottero della polizia. - Arianna_82_ : RT @RaiNews: #coronavirus #covid19 il giorno di Pasqua a #Palermo - Domenic20508867 : RT @livornosilega: Ecco come finisce la grigliata organizzata a Palermo sul terrazzo! -