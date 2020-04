Jurassic Park | trailer | trama | cast e curiosità del classico di Steven Spielberg

(Di lunedì 13 aprile 2020) Uno dei grandi classici del cinema anni 90 nonché il film che ha portato l’arte degli effetti speciali su di un altro livello, per quanto riguarda la CGI: lunedì 13 aprile in prima serata su Italia Uno torna a farsi sentire il capolavoro di, uscito al cinema nel 1993. La pellicola è ovviamente tratta dall’omonimo romanzo dello scrittore americano Michael Crichton che – nel suo piccolo – diede enorme visibilità alle allora nuovissime teorie sui dinosauri.Il magnate statunitense John Hammond ha realizzato in gran segreto, sull’isola Nublar, al largo del Guatemala, il parco divertimenti più ambizioso e fantastico della sua vita. Grazie al dottor Wu, uno scienziato cino-americano esperto di clonazione e ricostruzione del DNA, ha riportato in vita, ...

SpettacolandoTv : Il mondo perduto: #JurassicPark | questa sera su Italia 1 - favellare : @ltsmonique stasera su italia 1 c'è jurassic park e su canale 5 c'è il concerto di celentano (...), penso che doman… - tonyinmyheartt : che bello raga allora stasera posso guardare Jurassic Park?? - unfioredicieloo : @WonderJess_ @_Introducing_me No, stasera c'è jurassic park, è appena passata la pubblicità (e lo pretendo!) - davcolli : sono pronto per jurassic park staseraaa -

Ultime Notizie dalla rete : Jurassic Park

Sebbene sia dura, è necessario, quindi cerchiamo di placare la nostra voglia di viaggiare grazie alla televisione. Questa sera va in onda infatti Jurassic Park. Un grande classico del regista Steven ...Jurassic Park va in onda lunedì 13 aprile in prima serata su Italia 1 e in streaming su Mediaset Play Jurassic Park va in onda lunedì 13 aprile in prima serata su Italia 1. Potete vedere la pellicola ...