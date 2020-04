Incredibile Ciarambino | attacca la Regione Campania ma poi ammette che…

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 13 aprile 2020) Tempo di lettura: 3 minutiUn comunicato stampa della capogruppo in consiglio regionale delladel M5s, Valeria, irrompe nelle mailing list dei giornalisti. “Ricordate la sceneggiata di De Luca contro il Governo nazionale che, a suo dire, non inviava dispositivi di protezione in? Oggi sappiamo con assoluta certezza”, dice la, “dati e atti alla mano, che ad aver sottovalutato l’esplosione della pandemia sono state proprio regioni come la. Secondo quanto infatti stabilito dal Piano Nazionale di preparazione e risposta a una pandemia influenzale, approvato il 9 febbraio 2006 dalla Conferenza Stato-Regioni e, nel caso della, sulla base di quanto successivamente definito con delibera regionale del 2009 (1203 del 3/07/2009), il governatore De Luca aveva l’obbligo di mettere in ...