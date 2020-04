(Di lunedì 13 aprile 2020) Il governo spagnolo ha iniziato ad allentare le restrizioni permettendo ad alcune attività non essenziali di ripartire: negli uffici, nei cantieri dell’e nelle. Macron proroga lockdown inall’11. Anche Germania e Regno Unito stanno definendo i tempi e le modalità della ripresa, dopo aver superato almeno la fase più critica del Covid-19

sole24ore : Francia chiusa fino all’11 maggio. La Spagna riparte con edilizia e fabbriche «non essenziali»… - maxperri71 : RT @martacagnola: la Francia chiusa fino a lunedì 11 maggio. chiarezza nell'obiettivo e nel termine. #Macron20h - Handwriting01 : RT @PolScorr: #Macron 'mi rendo conto del sacrificio, ma sono costretto a prolungare il #lockdown fino all'11 maggio' Praticamente la #Fra… - RosannaVaroli : RT @PolScorr: #Macron 'mi rendo conto del sacrificio, ma sono costretto a prolungare il #lockdown fino all'11 maggio' Praticamente la #Fra… - Ecatetriformis : RT @jnterista494_4: Ma come la francia chiusa fino all'11. Mi avevano assicurato che i politici italiani fossero folli -

Nel suo quarto discorso alla nazione dall'inizio della crisi di Covid-19, il presidente dovrebbe anche suggerire un metodo per fare ripartire il Paese dopo il pesante confinamento. Secondo l'entourage ...Il 13 aprile, invece, arriveranno le parole del presidente francese Emmanuel Macron, che parlerà delle prossime misure da intraprendere per combattere l’epidemia. Non solo l’Italia, tutto il mondo è a ...