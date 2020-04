Fontana | Presto inizierà la discesa verticale

bizcommunityit : Coronavirus, Fontana: 'Presto il calo verticale del contagio' - riktroiani : #Fontana: 'Presto avremo il calo verticale. Sta per iniziare una fase di discesa più intensa e s'interromperà il co… - zazoomnews : Coronavirus: Fontana presto inizierà calo verticale del contagio - #Coronavirus: #Fontana #presto - fisco24_info : Coronavirus, Fontana: 'Presto il calo verticale del contagio' : Il governatore lombardo: 'Hanno capito la necessità… - boettoisabella1 : RT @Adnkronos: #Coronavirus, #Fontana: 'Presto il calo verticale del contagio' -

Ultime Notizie dalla rete : Fontana Presto

Lo ha detto nella mattinata di lunedì 13 aprile il governatore lombardo, Attilio Fontana, a Centocittà su Rai Radio 1, rispondendo alla domanda se la Lombardia a maggio sarà in grado di partire con la ...Il governatore della Lombardia Attilio Fontana non accetta che si parli in modo generico di errori commessi in ... Noi abbiamo seguito i protocolli e le indicazioni dell’Istituto superiore di sanità".